Роналду пропустить матч з Динамо

Динамо зустрінеться з Ювентусом в 1-му турі ЛЧ 20 жовтня

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який заразився коронавірусом, має пропустити матч з Динамо у першому турі Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Футболіст, якому належить пройти 14-денний карантин, точно пропустить два матчі італійського клубу і 1-й тур ЛЧ.

Португалець не зіграє проти Кротоне і Верони в рамках Серії А, а також не вийде на поле в стартовому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Динамо.

Матч Ліги чемпіонів проти Барселони запланований на 28 жовтня. У разі, якщо у Роналду не буде ускладнень, термін його ізоляції закінчиться 27 жовтня. Таким чином, у нього ще є шанс вийти на поле в матчі проти каталонського клубу.