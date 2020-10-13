Колишній наставник киян Курята продовжить працювати в клубі на посаді старшого тренера

Джерело - Чемпіон.

Клуб Другої ліги України Рубікон призначив головним тренером команди колишнього наставника київського Арсеналу Сергія Літовченка.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Його асистентом буде Віталій Розгон.

Керівництво клубу зробило рокірування на тренерському містку виходячи з завдання вже в цьому сезоні вийти в Першу лігу. Колишній наставник Рубікону Віктор Курята продовжить роботу в клубі на посаді старшого тренера.

Литовченко з 2015 по 2018 рік очолював Арсенал-Київ. Наставник допоміг канонірам вийти в УПЛ за підсумками сезону 2017/18.

Протягом своєї тренерської кар'єри Літовченко також працював з Дніпром з Могильова і єреванським Локомотивом. У липні 2020 року він був дискваліфікований за підозрою в договірних матчах у Вірменії.

Віталій Розгон працював у тренерському штаб Романа Монарьова у кропивницькій Зірці.

Раніше, Рубікон здолав дубль Волині у 6 турі Другої ліги.