Тебас назвав амбітну ціль Лі-Ліги

Ла-Ліга протягом останніх років суттєво збільшила свої прибутки завдяки продажу телеправ та готується обійти англійську Прем’єр-лігу.

Про це розповів президент ліги Хав'єр Тебас.

"Ми розширили охоплення мовлення аж до Монголії та Гренландії. Це не стільки економічний фактор, скільки символічний, тому що доходи там мінімальні. Але з червня Ла-Лігу можна побачити всюди в світі. Наступна мета - ми хочемо обійти АПЛ.

У нас є офіси по всьому світу, з нами працюють сотні людей. Нам важливо бути присутнім в найбільш густонаселених і багатих країнах, щоб просувати нашу лігу, знаходити місцевих спонсорів, які допоможуть нашому економічному зростанню. За 7 років ми досягли серйозних результатів.

У нашій країні 35-40 млн жителів. У нас немає такої домашньої аудиторії, як у Великобританії, де 70 млн чоловік. Тому нам потрібно працювати на закордонних ринках, наприклад, в Азії. Там ми ростемо, але ще багато що належить зробити в порівнянні з АПЛ", - сказав Тебас.