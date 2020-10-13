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Мата відмовився від багатомільйонного контракту заради Манчестер Юнайтед

Сьогодні 14:16 891 0
Хуан Мата вирішив залишитися в АПЛ
Мата відмовився від багатомільйонного контракту заради Манчестер Юнайтед
#Мата, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ

Джерело - football.ua.

Півзахисник Манчестер Юнайтед Хуан Мата відмовився від переходу в Саудівську Аравію.

Про це повідомляє Sport.es.

Неназваний клуб пропонував іспанцеві 20 млн фунтів стерлінгів на рік, але він відмовився, незважаючи на те, що його контракт з "червоними дияволами" закінчується в кінці сезону.

Мата вважав за краще залишитися в Манчестер Юнайтед, оскільки він вірить, що клуб все ще може боротися за головні трофеї на декількох фронтах.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед може звільнити Сульшера.

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