Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі

У Зорі покращилась атмосфера після розмов про можливий відхід з клубу головного тренера Віктора Скрипника.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас хороша атмосфера в команді, все налагодилося. У нас в принципі не було великого розбрату, просто були нюанси, які завжди трапляються у перехідному періоді. Ми дивимося вперед.

Зоря в єврокубках, хочемо якнайкраще виступити, поборотися за високі місця, добре себе продати на європейській арені. Для цього хлопці старалися минулого року. Зараз попереду шість матчів - вся Україна буде дивитися. Хочеться якомога краще виступити", - розповів Скрипник.