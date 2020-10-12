Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі

Джерело - Чемпіон.
У Зорі покращилась атмосфера після розмов про можливий відхід з клубу головного тренера Віктора Скрипника.
Про це розповів сам український спеціаліст.
"У нас хороша атмосфера в команді, все налагодилося. У нас в принципі не було великого розбрату, просто були нюанси, які завжди трапляються у перехідному періоді. Ми дивимося вперед.
Зоря в єврокубках, хочемо якнайкраще виступити, поборотися за високі місця, добре себе продати на європейській арені. Для цього хлопці старалися минулого року. Зараз попереду шість матчів - вся Україна буде дивитися. Хочеться якомога краще виступити", - розповів Скрипник.
Нагадаємо, Інгулець зіграв із Зорею яскравий контрольний матч.