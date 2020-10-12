 Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Іспанія: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Вчора 10:48 1304
Циганик: Шевченко переглянув ставлення до футболістів, декого більше ніколи не буде в збірній
Вчора 22:00 2162
Циганик натякнув на договірний матч в УПЛ
Вчора 21:28 1784
Кременчук на останній хвилині вирвав перемогу у Донбасу
Вчора 21:08 1272
Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів
Вчора 20:50 1169
Гує став гравцем Метала
Вчора 19:35 1815
Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії
Вчора 18:47 2090
Маліновський виділив проблему збірної України
Вчора 18:17 2157
Маліновський повернувся в Аталанту
Вчора 16:59 1973
Ф'юрі підтвердив, що третього бою з Вайлдером не буде
Вчора 15:43 2971
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12 Жовтня 2020
23:56 Футбол Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі 295
23:40 Футбол Коноплянка отримав пропозицію із Туреччини 581
23:24 Футбол Манчестер Сіті готує трансфер конкурента для Зінченка 589
23:04 Футбол Пірло: Пощастило працювати з Луческу – це маестро 662
22:49 Бокс Лопес: Ломаченко мене недооцінює 1136
22:34 Футбол Легендарний тренер запропонував відмінити Лігу націй 1368
22:16 Хокей Донбас – Кременчук 0:1. Огляд матчу 995
22:00 Футбол Циганик: Шевченко переглянув ставлення до футболістів, декого більше ніколи не буде в збірній 2162
21:45 Футбол Сетьєн міг стати тренером Шахтаря 1082
21:28 Футбол Циганик натякнув на договірний матч в УПЛ 1784
21:08 Хокей. УХЛ Кременчук на останній хвилині вирвав перемогу у Донбасу 1272
20:59 Футбол Інтер готує трансфер Агуеро 1077
20:50 Футбол Матч Динамо - Ювентус може відбутися без глядачів 1169
20:34 Футбол Скоулз став тренером власного клубу 1305
20:16 Футбол Матч Дніпро-1 – Динамо відбудеться у Києві 1517
19:57 Футбол Тотті втратив батька через коронавірус 1304
19:35 Футбол Гує став гравцем Метала 1815
19:19 Бокс Арум: Ф’юрі може вийти на ринг у грудні 1763
19:00 Футбол Сидорчук: Збірній України треба краще зіграти в захисті 1397
18:47 Футбол Шевченко назвав завдання збірної України у грі проти Іспанії 2090
18:31 Теніс Стаховський хоче спробувати себе у боксі 1369
18:17 Футбол Маліновський виділив проблему збірної України 2157
17:57 Теніс Стаховський вийшов на ринг із непереможним українцем 1989
17:53 Блог Зеленський знову заговорив про проведення Олімпіади в Україні 351 2
17:47 Біатлон Семеренко отримала негативний тест на коронавірус 1605

Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі

Вчора 23:56 295 0
Віктор Скрипник прокоментував атмосферу у Зорі та матчі Ліги Європи
Скрипник вказав на покращення атмосфери у Зорі
#Скрипник, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У Зорі покращилась атмосфера після розмов про можливий відхід з клубу головного тренера Віктора Скрипника.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"У нас хороша атмосфера в команді, все налагодилося. У нас в принципі не було великого розбрату, просто були нюанси, які завжди трапляються у перехідному періоді. Ми дивимося вперед.

Зоря в єврокубках, хочемо якнайкраще виступити, поборотися за високі місця, добре себе продати на європейській арені. Для цього хлопці старалися минулого року. Зараз попереду шість матчів - вся Україна буде дивитися. Хочеться якомога краще виступити", - розповів Скрипник.

Нагадаємо, Інгулець зіграв із Зорею яскравий контрольний матч.

Коментарі ()