Кремінь підписав бразильського захисника

Сантос перейшов з Миная

Джерело - ФК Кремінь.

Футбольний клуб Першої ліги Кремінь підсилив бразильця Антоніо Сантоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Антоніо Франціско Сантос Гонсалвес - 20-річний центральний захисник. Кар’єру починав у команді União Mogi штат Сан-Паулу (нижча ліга Бразилії) та зіграв за молодіжну команду Agua Santa. Далі був Локомотив з Кошице, де зіграв у 10 матчах другої словацької ліги. Минулого сезону Антоніо грав за першоліговий Минай, де провів 15 ігор та віддав одну гольову передачу.

Раніше, Кремінь вдома програв Прикарпаттю.