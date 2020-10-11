Миколаїв знищив Гірник-Спорт, Нива перемогла Оболонь у 6 турі Першої ліги

Тернопільська здійснила камбек, Гірник-Спорт з 42-ої хвилини матчу грав у меншості

Джерело - Чемпіон.

У шостому турі української Першої ліги Миколаїв приймав Гірник-Спорт, а тернопільська Нива - Оболонь.

Миколаїв святкував впевнену домашню перемогу над командою Гірник-Спорт, яка з 42-ої хвилини матчу грала у меншості (було вилучено Збуня).

Нива вдома святкувала вольову перемогу над Оболонню.

Чемпіонат України - Перша ліга

6 тур, 11 жовтня

Миколаїв - Гірник-Спорт (Горішні Плавні) 5:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 19 Батюшин (пен), 1:1 - 23 Кравченко, 2:1 - 26 Паламар, 3:1 - 50 Паламар, 4:1 - 55 Охрончук, 5:1 - 73 Кравченко, 6:1 - 83 Мельничук

Нива (Тернопіль) - Оболонь (Київ) 2:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 51 Мединський, 1:1 - 76 Волохатий, 2:1 - 89 Демченко

Раніше, Чорноморець врятувався від поразки наприкінці матчу з Поліссям у 6 турі Першої ліги.