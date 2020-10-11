 Ярмоленко випадає з гри, Коваленко - нульовий, - Сабо | Футбол | Champion.com.ua
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Сабо: Ярмоленко випадає з гри, Коваленко - нульовий

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Віктор Циганков не може прийти в себе, на думку досвідченого тренера
Сабо: Ярмоленко випадає з гри, Коваленко - нульовий
#Сабо, #Збірна України

Джерело - FootBoom.

Наразі будь-який склад збірної України виглядає погано.

Про це заявив колишній тренер національної команди Йожеф Сабо.

"Зараз будь-який склад національної команди виглядає погано. Той же Ярмоленко, який сидить в запасі Вест Гема, випадає з гри, Циганков, яким і я раніше видав стільки авансів, ніяк не може прийти в себе, Коваленко - нульовий, Соболь - в атаці непогано діяв, але в обороні помилявся", - заявив Сабо.

Нагадаємо, Ярмоленко - найгірший гравець у матчі Україна - Німеччина.

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