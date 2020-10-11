Наразі будь-який склад збірної України виглядає погано.

Про це заявив колишній тренер національної команди Йожеф Сабо.

"Зараз будь-який склад національної команди виглядає погано. Той же Ярмоленко, який сидить в запасі Вест Гема, випадає з гри, Циганков, яким і я раніше видав стільки авансів, ніяк не може прийти в себе, Коваленко - нульовий, Соболь - в атаці непогано діяв, але в обороні помилявся", - заявив Сабо.