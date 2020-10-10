Металург розгромив Енергію, перемоги Поділля та Чайки. Результати 6 туру Другої ліги

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Відбулися матчі 6 туру Другої ліги.
Чемпіонат України - Друга ліга
6 тур, 10 жовтня
Група А
Чайка - Нива В. 3:1 (1:0)
Голи: 1:0 – 32 Бартощук, 2:0 – 52 Ярмак, 2:1 – 57 Браславський, 3:1 – 80 Тименко
Поділля – Ужгород 2:1 (1:1)
Голи: 1:0 – 9 Салбак, 1:1 – 22 Пуканич, 2:1 – 50 Салбак
Група В
Дніпро Черкаси - Перемога 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 41 Сьомка, 1:1 - 90+1 Авер’янов
МФК Металург – Енергія 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 30 Коваленко, 2:0 - 41 Могильний, 3:0 - 53 Коваленко, 4:0 - 88 Олійник
Раніше, Метал переміг Таврію-Сімферополь у 6 турі Другої ліги.