Белуце назвав причини переходу у Динамо

У Динамо румунський півзахисник Тудор Белуце зможе прогресувати.

Про це розповів сам футболіст.

"Київське Динамо – великий клуб, який бореться за трофеї, грає в групі Ліги чемпіонів. Тут я зможу попрацювати з Мірчею Луческу, і це буде корисно для мене. Він досвідчений тренер. Я обов'язково навчусь щось від нього.

Динамо зіграє в групі з Ювентусом в Лізі чемпіонів – це моя мрія, так само як і мрія, напевне, будь-якого футболіста. Якщо я вийду на поле, то буду дуже щасливий, буду віддавати всі сили на полі кожну хвилину.

У мене немає фаворита, якщо говорити про Мессі і Роналду. Це два гравці, яких я вважаю найкращими в історії футболу, і сама можливість зіграти проти них здається мені неймовірною. Я був би радий опинитися на полі, допомогти своїй команді досягти результату. Зрештою, важливо брати очки, а не говорити про Мессі, Роналду, Барселону або Ювентус.

Поки мені не вдалося довго поспілкуватися з Мірчею Луческу, але всі знають, хто він, і що він обов'язково дасть мені багато корисних порад, які я постараюся запам'ятати, щоб зробити хорошу кар'єру в майбутньому і розвиватися особисто, як людина та футболіст", – розповів Белуце.