 Белуце назвав причини переходу у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Україна - Німеччина: анонс і прогноз на матч Ліги націй
Сьогодні 11:35 1295
Молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021
Сьогодні 20:23 707
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Сьогодні 15:00 23791 5
Красюк: У 2021 році плануємо для Берінчика три бої
Сьогодні 10:25 1837
Берінчик: Все вдалося зробити, що планував у рингу
Сьогодні 09:25 2114
Сабо: Наші гравці літають в хмарах, матч із Францією показав їх рівень
Сьогодні 08:55 1051
Ротань: У складі збірної України U-21 три випадки коронавірусу
Сьогодні 08:24 610
Берінчик дострокового переміг Сіміона у поєдинку за титул Інтернаціонального чемпіона WBO
Вчора 22:58 1738
Берінчик - Сіміон: Як це було
Вчора 22:53 5239
У Шахтарі 18 випадків COVID-19: Марлос і Коваленко повертаються у збірну України
Вчора 21:42 1336
Блоги
21 рік тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії
21 рік тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії Valeriy Ruchka
Сьогодні 17:54 4159
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах
Дівчина дня: відверта фотосесія українки з 5-м розміром бюста, яка зізналася у своїх комплексах Андрій Твердохліб
Сьогодні 15:00 23790 5
Берінчик - Сіміон: фотогалерея поєдинку
Берінчик - Сіміон: фотогалерея поєдинку Valeriy Ruchka
Сьогодні 12:17 414
Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон
Відома блогерка фантастично виконала гімн України перед поєдинком Берінчик - Сіміон Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:58 637
Супермен. Берінчик ефектно з'явився на ринг
Супермен. Берінчик ефектно з'явився на ринг Valeriy Ruchka
Вчора 23:07 680
Потужне добивання форварда Кременчука у першому матчі фіналу
Потужне добивання форварда Кременчука у першому матчі фіналу Valeriy Ruchka
Вчора 18:46 538
Про матч Франція - Україна та протистояння Шаблій проти Луческу - ТаТоТаке
Про матч Франція - Україна та протистояння Шаблій проти Луческу - ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 17:40 589
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка
Здійснилася мрія. Жиру після матчу з Україною попросив автограф у Шевченка Valeriy Ruchka
Вчора 12:26 6063
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів
Загрожує позбавлення волі. Працівник СБУ під час відряджень був арбітром футбольних матчів Valeriy Ruchka
Вчора 11:21 1564 3
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України
Увійшли в історію. 5 найбільших поразок збірної України Valeriy Ruchka
Вчора 10:44 1394 1
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги
Талісмана лондонського Арсенала скоротили, але він без роботи не залишився і перебрався до Ла-Ліги Valeriy Ruchka
Вчора 10:01 599
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів
Циганков забиває шикарний гол ідеальним ударом із 18 метрів Андрій Твердохліб
07.10.2020 23:31 3353
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана
Жиру забиває шедевральний гол у ворота Бущана Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:42 1014
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України
Збірна Франції уже на 9-й хвилині відкривавє рахунок у грі проти України Андрій Твердохліб
07.10.2020 22:32 648
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери
Про нових учасників у Battle Mile, віртуального напарника для пробіжки та анонси забігів - Пейсмейкери Valeriy Ruchka
07.10.2020 19:34 276
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання
Бущан проти Шовковського. Голкіперам збірної влаштували змагання Valeriy Ruchka
07.10.2020 15:33 1905
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком
Денис Берінчик та його суперник провели відкрите тренування перед титульним поєдинком Valeriy Ruchka
07.10.2020 13:03 685
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце
Підсилення з АПЛ. Як грає новачок Динамо Тудор Белуце Valeriy Ruchka
07.10.2020 11:20 1558
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ
Реальні історії перемог вільних українців! Назвали дату виходу фільму про легендарних українців у НХЛ Valeriy Ruchka
06.10.2020 18:27 465
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА
Легенда дня: 45 років тому Динамо виграло Суперкубок УЄФА Valeriy Ruchka
06.10.2020 14:29 5595
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
22:33 Футбол Ноєр: Збірна Німеччини приїхала у Київ за перемогою 71
22:16 Теніс Долгополов обдумує завершення кар’єри 144
21:58 Футбол Маліновський очікує важкого матчу з Німеччиною 235
21:43 Хокей. УХЛ Донбас знову дотиснув Кременчук у фіналі УХЛ 351
21:29 Футбол Україна – Румунія 1:0. Огляд матчу 544
21:17 Футбол Шевченко: Ми не можемо грати першим номером із грандами 453
20:59 Баскетбол Миколаїв через коронавірус покинув американський тренер 420
20:44 Футбол Белуце назвав причини переходу у Динамо 1222
20:23 Футбол Молодіжна збірна України перемогла Румунію у кваліфікації на Євро-2021 707
20:12 Футбол Шевченко: Після гри із Францією була серйозна розмова 983
19:56 Футбол Ібрагімович поборов коронавірус 657
19:43 Футбол Збірна Німеччини провела тренування на НСК Олімпійський 934
19:27 Бокс Бій Усик – Чісора відбудеться на Вемблі Арені 1053
19:14 Теніс Надаль вийшов у фінал Ролан Гаррос 881
18:52 Футбол Лев виділив прогрес збірної України 828
18:32 Гандбол У Мотора 14 гравців захворіло на коронавірус 913
18:17 Формула 1 Формула-1 скасувала дві практики на Гран-прі Німеччини 999
17:54 Футбол Метал переміг Таврію-Сімферополь у 6 турі Другої ліги 1029
17:54 Блог 21 рік тому Шевченко забив легендарний гол збірній Росії 4159
17:42 Футбол Попов та Сікан у старті збірної України U-21 на матч відбору Євро-2021 389
17:31 Футбол Карпати Галич обіграли Оболонь-2 у 6 турі Другої ліги 1108
17:16 Бокс Редкач викликав на бій Девіса 1275
16:55 Футбол Дніпро-1 хотів підписати хорватського півзахисника 1192
16:45 Футбол Шахтар повернувся до тренувань: У складі лише 11 футболістів 1513
16:29 Кіберспорт Будівельник двічі програв російській команді у контрольній зустрічі 1222

Белуце назвав причини переходу у Динамо

Сьогодні 20:44 1222 0
Новачок киян Тудор Белуце розповів, що очікує від співпраці з Мірчею Луческу
Белуце назвав причини переходу у Динамо
#Белуце, #Динамо

Джерело - football24.ua.

У Динамо румунський півзахисник Тудор Белуце зможе прогресувати.

Про це розповів сам футболіст.

 "Київське Динамо – великий клуб, який бореться за трофеї, грає в групі Ліги чемпіонів. Тут я зможу попрацювати з Мірчею Луческу, і це буде корисно для мене. Він досвідчений тренер. Я обов'язково навчусь щось від нього.

Динамо зіграє в групі з Ювентусом в Лізі чемпіонів – це моя мрія, так само як і мрія, напевне, будь-якого футболіста. Якщо я вийду на поле, то буду дуже щасливий, буду віддавати всі сили на полі кожну хвилину.

У мене немає фаворита, якщо говорити про Мессі і Роналду. Це два гравці, яких я вважаю найкращими в історії футболу, і сама можливість зіграти проти них здається мені неймовірною. Я був би радий опинитися на полі, допомогти своїй команді досягти результату. Зрештою, важливо брати очки, а не говорити про Мессі, Роналду, Барселону або Ювентус.

Поки мені не вдалося довго поспілкуватися з Мірчею Луческу, але всі знають, хто він, і що він обов'язково дасть мені багато корисних порад, які я постараюся запам'ятати, щоб зробити хорошу кар'єру в майбутньому і розвиватися особисто, як людина та футболіст", – розповів Белуце.

Раніше, визначилась дата дебюту Белуце за Динамо.

Коментарі ()