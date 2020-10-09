 Україна - Німеччина: прогноз на матч | Футбол | Champion.com.ua
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Україна - Німеччина: прогноз на матч

Сьогодні 13:47 107 0
Україна - Німеччина: прогноз на матч

Джерело - Чемпіон.

Через два дні на третій, після товариського матчу зі збірною Франції, колектив Андрія Шевченка прийматиме на НСК Олімпійський команду Німеччини в рамках третього туру Ліги націй.

Фактично за 7 днів нашій головній команді необхідно провести поєдинки з французами, німцями та іспанцями, що безумовно не може не тішити вболівальників та самих футболістів, які мають нагоду зустрітись на полі із найкращими гравцями Європи та світу загалом. До речі, фанати зможуть наживо спостерігати за матчами в Лізі А, адже УЄФА ухвалив рішення про можливість присутності глядачів на трибунах у кількості до 30% від загальної місткості найбільшої арени спортивної країни. Скоро ми дізнаємося, як завершитися це протистояння, але вже зараз статистика і аналітики Parimatch дають нам привід сподіватися, що збірна України не програє.

Остання зустріч цих команд в Києві відбулась ще в 2011 році на відкритті реконструйованого НСК "Олімпійський" і завершилась із рахунком 3:3,  а забіг Євгенія Коноплянки із власної половини поля ще довго будуть згадувати німецькі захисники. До речі, всім домашні матчі наших команд завершалися внічию.

В 2020 році підопічні Йоахіма Лева не виграли жодного з трьох проведених матчів, але і не програвали. Дві нічиї у Лізі націй з однаковим рахунком 1:1, та більш результативна мирова 3:3 у товариському матчі із Туреччиною – всі здобутки команди в поточному році.

В останній раз німці завершували матч без пропущених м’ячів близько року тому, через що вірогідність побачити гол у виконанні гравців національної збірної України більша за 50%. Чудовим варіантом для ставки буде тотал більше 2,5 з ймовірністю в 57%.

Так, очевидно, що збірній з такими кадровими проблемами буде важко боротись проти грандів світового футболу, але той неоціненний досвід та певні напрацювання тренерського штабу, точно не пройдуть дарма та ми будемо ближчими до когорти лідерів рейтингу УЄФА. Бойове налаштування команди Андрія Шевченка та "теплий" прийом вболівальників збірної допоможуть головній команді отримати необхідний результат, а ми не перестаємо вірити в наших хлопців!

 

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