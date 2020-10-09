Мессі приніс перемогу Аргентині над Еквадором у відборі на чемпіонат світу

Форвард Барселони забив єдиний м'яч у грі

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу над командою Еквадору в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Гра в Буенос-Айресі завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол на 13-й хвилині з пенальті забив Ліонель Мессі.

В іншому матчі відбору Уругвай обіграв Чилі (2:1), а Парагвай і Перу зіграли внічию.

Відбір на ЧС-2022

8 жовтня

Аргентина - Еквадор 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Мессі (пен.).

Уругвай - Чилі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Суарес, 39 (пен.), 1:1 - 54 Санчес, 2:1 - 90+3 Гомес

Парагвай - Перу - 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Каррільо, 1:1 - 66 Ромеро, 2:1 - 81 Ромеро, 2:2 - 85 Каррільо.