 Мессі приніс перемогу Аргентині над Еквадором у відборі на чемпіонат світу | Футбол | Champion.com.ua
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Мессі приніс перемогу Аргентині над Еквадором у відборі на чемпіонат світу

Сьогодні 07:33 1106 0
Форвард Барселони забив єдиний м'яч у грі
Мессі приніс перемогу Аргентині над Еквадором у відборі на чемпіонат світу
#Мессі, #Аргентина

Джерело - Чемпіон.

Збірна Аргентини здобула мінімальну перемогу над командою Еквадору в матчі першого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2022.

Гра в Буенос-Айресі завершилася з рахунком 1:0. Єдиний гол на 13-й хвилині з пенальті забив Ліонель Мессі.

В іншому матчі відбору Уругвай обіграв Чилі (2:1), а Парагвай і Перу зіграли внічию.

Відбір на ЧС-2022
8 жовтня

Аргентина - Еквадор 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 13 Мессі (пен.).

Уругвай - Чилі 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 39 Суарес, 39 (пен.), 1:1 - 54 Санчес, 2:1 - 90+3 Гомес

Парагвай - Перу - 2:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Каррільо, 1:1 - 66 Ромеро, 2:1 - 81 Ромеро, 2:2 - 85 Каррільо.

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