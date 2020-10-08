Шевченко довикликав Бондаря у збірну України

Джерело - УАФ.
Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар приєднається до збірної України.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
У п'ятницю, 09 жовтня, до табору збірної України прибудуть три гравці Шахтаря — Віктор Коваленко, Ромеро Марлос, а також центрбек Валерій Бондар, якого довикликав тренерський штаб.
Водночас Микола Матвієнко та Жуніор Мораес, ПЛР-тести яких показали сьогодні позитивні результати, не зможуть допомогти національній команді в іграх з Німеччиною та Іспанією.
Нагадаємо, збірна України повернулася у Київ.