Шевченко довикликав Бондаря у збірну України

Валерій Бондар отримав виклик у збірну України

Джерело - УАФ.

Центральний захисник Шахтаря Валерій Бондар приєднається до збірної України.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

У п'ятницю, 09 жовтня, до табору збірної України прибудуть три гравці Шахтаря — Віктор Коваленко, Ромеро Марлос, а також центрбек Валерій Бондар, якого довикликав тренерський штаб.

Водночас Микола Матвієнко та Жуніор Мораес, ПЛР-тести яких показали сьогодні позитивні результати, не зможуть допомогти національній команді в іграх з Німеччиною та Іспанією.

Нагадаємо, збірна України повернулася у Київ.