Іспанія і Португалія хочуть прийняти ЧС-2030

Відповідну угоду ратифіковано перед товариським матчем збірних цих країн

Іспанія і Португалія бажають подати заявку на спільне проведення чемпіонату світу 2030 року.

Про це повідомляє sefutbol.com.

Відповідну угоду ратифікували президенти Королівської іспанської футбольної федерації та Португальської федерації футболу Луїс Рубіалес і Фернанду Гомеш перед товариським матчем цих збірних у Лісабоні (0:0).

Раніше бажання провести спільно ЧС-2030 висловили Аргентина, Уругвай, Парагвай і Чилі. Свою готовність висловлювали Болгарія, Греція, Румунія і Сербія, а також Колумбія, Еквадор і Перу або Марокко і Єгипет.