Жиру побив рекорд Платіні

Джерело - Чемпіон.
Нападник Олів'є Жиру вийшов на друге місце у списку бомбардирів збірної Франції.
Форвард вже у першому таймі зустрічі з Україною оформив дубль у ворота Георгія Бущана.
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Завдяки цим голам Жиру випередив Мішеля Платіні у списку найкращих бомбардирів у історії збірної Франції. Наразі у Олів'є 42 голи та друга сходинка. Перше місце посідає Тьєррі Анрі (51 гол).
100 sélections, 42 buts !! Olivier Giroud devient le 2ème meilleur buteur de l'histoire de l'Equipe de France #FiersdetreBleus pic.twitter.com/jufvGP4l3I— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) October 7, 2020