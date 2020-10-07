Жиру побив рекорд Платіні

Олів'є Жиру зіграв 100 матч за збірну Франції

Джерело - Чемпіон.

Нападник Олів'є Жиру вийшов на друге місце у списку бомбардирів збірної Франції.

Форвард вже у першому таймі зустрічі з Україною оформив дубль у ворота Георгія Бущана.

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Завдяки цим голам Жиру випередив Мішеля Платіні у списку найкращих бомбардирів у історії збірної Франції. Наразі у Олів'є 42 голи та друга сходинка. Перше місце посідає Тьєррі Анрі (51 гол).