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У Металіста 1925 змінилися власники

Вчора 22:16 762 0
Клуб отримав нових власників
У Металіста 1925 змінилися власники
#Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

50% акцій Металіста 1925 були викуплені двома компаніями (Солар Солюшнс і Борки Солар), які володіють сонячними електростанціями в Харківській області.

Про це повідомляє Харківський антикорупційний центр.

Таким чином, контрольний пакет акцій клубу перейшов до нових власників,.

Склад засновників клубу покинув експрокурор Харківської області Василь Синчук. Але додалися Олег Берестов і дві вищезгадані компанії.

Також серед засновників клубу вказаний Олег Журавський, якому належить 29% статутного внеску клубу. Журавський - один з колишніх власників харківського коксохімічного заводу.

Нагадаємо, Металіст 1925 не зміг дотиснути Полісся у 5 турі Першої ліги.

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