Гетце визначився із новим клубом

Маріо Гетце знайшов новий клуб

Колишній гравець Баварії і дортмундської Боруссії Маріо Гетце перейде в Герту.

Про це повідомляє Kicker.

Футболіст вже прибув до Берліна, де 7 жовтня пройде медобстеження.

Згодом Гетце на правах вільного агента підпише контракт з новим клубом, після чого про перехід оголосять офіційно.

У минулому сезоні 28-річний хавбек виступав за дортмундську Боруссію, де зіграв 21 матч у всіх турнірах, забивши три голи і віддавши одну результативну передачу.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем хоче переманити Гетце.