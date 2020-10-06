 Суркіс відмовився доплачувати агентам за перехід Белуце, трансфер може зірватися | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс відмовився доплачувати агентам за перехід Белуце, трансфер може зірватися

Сьогодні 20:25 1189 0
Стали відомі несподівані труднощі у переході Тудора Белуце у Динамо
Суркіс відмовився доплачувати агентам за перехід Белуце, трансфер може зірватися
#Динамо, #Суркіс, #Белуце

Джерело - Чемпіон.

Перехід румунського півзахисника Тудора Белуце у Динамо затримується і може зірватися.

Про це розповів журналіст Ігор Бурбас.

"Трансфер Белуце затримується чи під загрозою зриву (читайте як вам заманеться) через комісійні агентів. Їх президент "Динамо" вважає завищеними і тому відмовляється платити. Також розглядався варіант із трансфером форварда з Бразилії. Але раніше січня, схоже, він не доїде", - розповів Бурбас.

Сьогодні, 06 жовтня, пресслужба київського клубу оголосила про перехід гравці Брайтона. Однак згодом новину про трансфер видалили із сайтів та із всіх соцмереж.

Нагадаємо, Динамо підписало контракт із Клейтоном.

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