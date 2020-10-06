Неаполітанці заплатять за перехід два мільйони євро

Джерело - Sport Arena.

Італійський Наполі оформив річну оренду хавбека Челсі Тьємуе Бакайоко.

Про це повідомляє пресслужба Неаполі.

Відомо, що неаполітанці заплатили синім два мільйони євро за оренду півзахисника. Крім того, в угоду не була включена опція викупу прав на гравця.

Француз повернувся в Челсі влітку після оренди в Монако, звідки лондонці спочатку його купили за 40 мільйонів євро у 2017 році. У заявку команди в новому сезоні Бакайоко не потрапляв.

Відзначимо, що протягом трансферного вікна Тьємуе був близький до повернення в Мілан, проте керівництво Челсі не домовилася з россонері про трансфер. У свою чергу, перехід в Наполі відновить союз Бакайоко і головного тренера неаполітанців Дженнаро Гаттузо, які разом працювали в Мілані.

Раніше Челсі знищив Крістал Пелес.