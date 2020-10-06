Уругвайський форвард підписав з червоними дияволами контракт за схемою 1+1

Джерело - Чемпіон.

Англійський клуб Манчестер Юнайтед підписав контракт з нападником Едінсоном Кавані.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Уругвайський форвард підписав з червоними дияволами однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік.

Кавані, який завоював Золоту бутсу як в Лізі 1, так і в Серії А, з моменту переїзду в Європу у 2007 році забив 341 м'яч на клубному рівні, в тому числі 35 м'ячів в Лізі чемпіонів.

Нападник виграв 6 чемпіонських титулів з ПСЖ і, забивши за клуб 200 голів у всіх турнірах, є його найкращим бомбардиром за всю історію. На міжнародному рівні Кавані виграв Кубок Америки у 2011 році та забив 50 голів в 116 матчах за збірну Уругваю.

Нагадаємо, Барселоні пропонували Кавані.