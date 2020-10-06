Джерело - Чемпіон.
Англійський клуб Манчестер Юнайтед підписав контракт з нападником Едінсоном Кавані.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Уругвайський форвард підписав з червоними дияволами однорічний контракт з можливістю продовження ще на рік.
🇺🇾🔴 𝗠𝗮𝗱𝗲 𝗳𝗼𝗿 𝗠𝗮𝗻𝗰𝗵𝗲𝘀𝘁𝗲𝗿.— Manchester United (@ManUtd) October 5, 2020
Ladies and gentlemen: introducing @ECavaniOfficial...#MUFC pic.twitter.com/2tBLCdtjdL
Кавані, який завоював Золоту бутсу як в Лізі 1, так і в Серії А, з моменту переїзду в Європу у 2007 році забив 341 м'яч на клубному рівні, в тому числі 35 м'ячів в Лізі чемпіонів.
Нападник виграв 6 чемпіонських титулів з ПСЖ і, забивши за клуб 200 голів у всіх турнірах, є його найкращим бомбардиром за всю історію. На міжнародному рівні Кавані виграв Кубок Америки у 2011 році та забив 50 голів в 116 матчах за збірну Уругваю.
Нагадаємо, Барселоні пропонували Кавані.