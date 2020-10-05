Алешандре Пато шукає новий клуб

Український клуб надіслати пропозицію про співпрацю Алешандре Пато.

Про це повідомляє потрал Sqenf Foot.

За інформацією джерела, 31-річний бразилець також зацікавив команди з Іспанії, Італії, Туреччини, Катару і Саудівської Аравії. Назва клубу з України, який потрапив до списку потенційних покупців легендарного нападника, не повідомляється.

Останнім клубом Пато був бразильський Сан-Паулу, який він покинув у статусі вільного агента.

Нападник відомий в Європі своїми виступами у Мілані (2008-2013 роки).