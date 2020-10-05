Куман: Ми хочемо, щоб Депай перейшов в Барселону

Головний тренер Барселони Роналд Куман хоче бачити в складі команди нападника Ліона Мемфіса Депая.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"Ми хочемо, щоб Депай перейшов в Барселону, він теж цього хоче. Це чудовий гравець. Він може діяти на позиції форварда, але може і відмінно працювати в ролі лівого вінгера.

Він сильний, здатний добре утримувати м'яч, вигравати єдиноборства. Депай відмінно виступає.

Коли ти добре попрацював з гравцем (в збірній), між вами встановлюється зв'язок, і ти думаєш, що це може спрацювати і в клубі.

Очевидно, що хтось повинен піти до підписання нового гравця через фінансову ситуацію в Барсі, а також через контроль з боку федерації", - сказав Куман.