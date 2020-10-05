Клюйверт перейшов у РБ Лейпциг

Джастін Клюйверт перебрався у Бундеслігу

Вінгер італійської Роми Джастін Клюйверт сезон 2020/21 проведе у РБ Лейпциг.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Клюйверт-молодший перебрався до Лейпцига на правах оренди. Угода розрахована до кінця сезону 2020/21.

Вихованець Аякса Джастін Клюйверт став гравцем Роми влітку 2018-го. З того часу він провів за "вовків" 68 матчів у всіх турнірах, у яких забив 9 м'ячів і віддав 10 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Клюйверт близький до переходу в Арсенал.