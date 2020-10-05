Джерело - isport.ua.
Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер найближчим часом не допоможе своїй команді через травму плеча.
Про це повідомляє The Athletic.
Бразилець отримав пошкодження під час суботнього тренування команди. Аліссон зіткнувся з партнером по команді, після чого відчув дискомфорт в плечі.
На відновлення 28-річному воротареві потрібно як мінімум чотири тижні. Існує також можливість того, що гравець пропустить понад шість тижнів.
Нагадаємо, Астон Вілла здобула розгромну перемогу над Ліверпулем у рамках 4 туру англійської Прем'єр-ліги.