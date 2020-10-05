Бразилець травмувався під час тренування

Воротар Ліверпуля Аліссон Бекер найближчим часом не допоможе своїй команді через травму плеча.

Про це повідомляє The Athletic.

Бразилець отримав пошкодження під час суботнього тренування команди. Аліссон зіткнувся з партнером по команді, після чого відчув дискомфорт в плечі.

На відновлення 28-річному воротареві потрібно як мінімум чотири тижні. Існує також можливість того, що гравець пропустить понад шість тижнів.

Нагадаємо, Астон Вілла здобула розгромну перемогу над Ліверпулем у рамках 4 туру англійської Прем'єр-ліги.