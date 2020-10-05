Визначено найкращого гравця 5-го туру УПЛ

Гуцуляк зробив дві результативні передачі в матчі з Шахтарем

Джерело - УПЛ.

Українська Прем'єр-Ліга, опитавши фахівців, які входять до експертної ради, визначила найяскравішого футболіста з усіх, які взяли участь в матчах 5-го туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

За підсумками голосування, перемогу здобув півзахисник Десни Олексій Гуцуляк, який в матчі з Шахтарем (2:2) зробив дві результативні передачі. Він випередив одноклубника Андрія Тотовицького, Шахаба (Олімпік) і Сергія Булецу (Дніпро-1).

До складу експертної ради увійшли: Олег Венглинський, Артур Валерко, Сергій Нагорняк, Геннадій Орбу, Віктор Грачов, Йожеф Сабо, Олександр Сопко, Степан Юрчишин, Анатолій Чанцев.