Суркіс: Думаю, що трансферів більше не буде

За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів гравці Динамо отримали істотні преміальні.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Наскільки бонуси від УЄФА за вихід в Лігу чемпіонів допомагають клубу відчувати себе впевненіше? Будь-які гроші, які приходять в команду, природно, допомагають ростити нових гравців і когось купувати. Це стимул для команди, преміальний фонд. Але в футболі все одно найголовніше - не гроші, а результат. Всі хлопці амбіційні і прагнуть на Захід, але для цього потрібно слухати тренера і виконувати на полі те, що їм рекомендують. Зіграти один хороший матч, а потім провалити два - це не рівень футболіста. Гравці весь час повинні знаходитися в хороших кондиціях.

Футболісти отримали преміальні? Наскільки істотні? За потрапляння в Лігу чемпіонів футболісти отримали преміальні. Істотні.

Закривається трансферне вікно. Чи будуть у Динамо підписання? Наскільки мені відомо, румун вже пройшов медобстеження, і ми його взяли в оренду. Не знаю, що ще має статися, але думаю, що трансферів більше не буде", - сказав Суркіс.