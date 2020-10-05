 Суркіс: Думаю, що трансферів більше не буде | Футбол | Champion.com.ua
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Суркіс: Думаю, що трансферів більше не буде

Сьогодні 07:21 482 0
Президент Динамо про Лігу чемпіонів і трансфери
Суркіс: Думаю, що трансферів більше не буде
#Динамо, #Суркіс

Джерело - Чемпіон.

За вихід до групового етапу Ліги чемпіонів гравці Динамо отримали істотні преміальні.

Про це заявив президент клубу Ігор Суркіс.

"Наскільки бонуси від УЄФА за вихід в Лігу чемпіонів допомагають клубу відчувати себе впевненіше? Будь-які гроші, які приходять в команду, природно, допомагають ростити нових гравців і когось купувати. Це стимул для команди, преміальний фонд. Але в футболі все одно найголовніше - не гроші, а результат. Всі хлопці амбіційні і прагнуть на Захід, але для цього потрібно слухати тренера і виконувати на полі те, що їм рекомендують. Зіграти один хороший матч, а потім провалити два - це не рівень футболіста. Гравці весь час повинні знаходитися в хороших кондиціях.

Футболісти отримали преміальні? Наскільки істотні? За потрапляння в Лігу чемпіонів футболісти отримали преміальні. Істотні.

Закривається трансферне вікно. Чи будуть у Динамо підписання? Наскільки мені відомо, румун вже пройшов медобстеження, і ми його взяли в оренду. Не знаю, що ще має статися, але думаю, що трансферів більше не буде", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, Динамо та Зоря розписали бойову нічию.

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