Аталанта Маліновського розгромила Кальярі у 3 турі Серії А

Гості провалили перший тайм матчу

Джерело - Чемпіон.

У матчі третього туру італійської Серії А Аталанта впевнено перемогла Кальярі.

У першому таймі матчу Аталанта забила чотири голи у ворота суперника. А далі впевнено довела гру до перемоги.

Українець Руслан Маліновський матч розпочинав на лаві запасних. На 65-ій хвилині матчу він вийшов на заміну замість Гомеса.

Чемпіонат Італії - Серія А

3 тур, 4 жовтня

Аталанта - Кальярі 5:2 (4:1)

Голи: 1:0 - 7 Муріель, 1:1 - 24 Годін, 2:1 - 29 Гомес, 3:1 - 37 Пашалич, 4:1 - 42 Сапата, 4:2 - 52 Жоау, 5:2 - 81 Ламмерс

Нагадаємо, Сассуоло розгромило Кротоне і вийшло на перше місце в Серії А.