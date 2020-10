Форвард Атлетіко Никола Калинич може повернутися до італійської Серії А.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

32-річний хорват домовився про перехід в Торіно на правах оренди.

У минулому сезоні Калинич виступав за Рому і записав на свій рахунок 5 голів за 15 ігор в Серії А.

