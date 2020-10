Колишній нападник ПСЖ Едінсон Кавані може підписати контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

МЮ знаходиться в переговорах з агентами форварда.

Англійський клуб готовий запропонувати 33-річному уругвайцю 10 мільйонів євро на рік.

Manchester United are in talks with Edinson Cavani agents. He wants a long term deal + more than €10m/season as wages + huge agents fee. Cavani has been offered to #MUFC by days as also to other clubs - Benfica and Atlético deals months ago collapsed because of agents fee. 🔴