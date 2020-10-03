Дніпро-1 - Ворскла: Стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
Дніпро-1 у 5 турі УПЛ прийме Ворсклу.
Стартові склади команд:
Дніпро-1: 23. Сарнавський, 3. Адамюк, 17. Тейлор, 22. Дуглас, 24. Дубінчак, 44. Батагов, 97. Ігнатенко, 11. Цуріков, 29. Назаренко, 8.Когут (кап), 7. Довбик.
Запасні: 33. Юрчук, 2. Сафронов, 10. Булеца, 69. Вакулко, 20. Ді Франко, 76. Піхальонок, 14. Ярмолюк, 4. Кравченко, 39. Сваток.
Актуально: Дніпро-1 - Ворскла: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE
Ворскла: 31. Різник, 17. Чеснаков (кап), 92. Ндіайе, 13.Яворський, 4. Пердута, 5. Якубу, 6. Скляр, 82. Ребенок, 28. Пуцлін, 50. Кане, 10. Кулач.
Запасні: 21. Ткаченко, 23. Сапай, 39.Опанасенко, 7. Татарков, 9. Пешіч, 77. Васін, 99. Щербак.