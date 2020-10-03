Захисник Барселони може перебратися в АПЛ

Фулгем хоче підсилити лінію захисту

Фулгем прагне підсилитись центральним захисником Барселони Жаном-Клером Тодібо.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

Лондонці запропонували каталонцям за 20-річного француза 18 млн євро і тепер намагаються узгодити особистий контракт з самим футболістом.

У Барселоні сподіваються, що Тодібо прийме пропозицію Фулгема, оскільки виручені кошти боси "блаугранас" планують використати для покращення пропозиції по захиснику Манчестер Сіті Еріку Гарсії.

Нагадаємо, Астон Вілла розгромила Фулгем у 3 турі АПЛ.