Визначився календар Зорі у Лізі Європи

Зоря втретє у своїй історії вийшла до групового етапу Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.

УЄФА оприлюднив повний розклад поєдинків групового етапу Ліги Європи 2020/21.

За підсумками кваліфікації Зоря опинилася в четвертому кошику при жеребкуванні. Український клуб потрапив у групу G, де зіграє з Лестером, Брагою та АЕК.

Розклад Зорі в Лізі Європи:

22 жовтня, 22:00. Лестер (Англія) - Зоря (Україна)

29 жовтня, 20:00. Зоря (Україна) - Брага (Португалія)

5 листопада, 22:00. Зоря (Україна) - АЕК (Греція)

26 листопада, 20:00. АЕК (Греція) - Зоря (Україна)

3 грудня, 20:00. Зоря (Україна) - Лестер (Англія)

10 грудня, 22:00. Брага (Португалія) - Зоря (Україна)

Зоря – єдиний представник України на груповому етапі Ліги Європи. Луганчани отримали пряму путівку як бронзовий призер УПЛ.

Раніше, гендиректор Зорі оцінив шанси луганців на вихід з групи Ліги Європи.