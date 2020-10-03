Антоніо Рюдігер може змінити клуб

Центральний захисник Челсі Антоніо Рюдігер хоче продовжити кар'єру в Тоттенгемі.

Про це повідомляє The Athletic.

Варіант зі Шпорами виглядає для німця найбільш привабливим, незважаючи на інтерес з боку Мілана, Роми, Інтера та Барселони.

У новому сезоні Рюдігер не виходив на поле, так як коуч Синіх Френк Лампард віддає перевагу іншим гравцям

Чинний контракт 27-річного Антоніо закінчується влітку 2022 року.

Нагадаємо, Тоттенгем у серії пенальті переміг Челсі в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги.