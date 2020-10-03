Тренер Інгульця вказав на зміни у Минаї

Минай серйозно підсилив свій склад перед стартом УПЛ.

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

"Це вже зовсім інша команда. До них додалися два грізних гравця атаки, це Шиндер і Кожанов. Додалися гравці лінії оборони, флангові захисники. Це вже не та команда, яка була в Першій лізі. Однозначно. Якщо в нашій команді практично немає змін, то в Минаї, я думаю, десь на 50% змінився склад", - сказав Лавриненко.