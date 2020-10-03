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Тренер Інгульця вказав на зміни у Минаї

Сьогодні 11:45 239 0
Сергій Лавриненко прокоментував склад Миная
Тренер Інгульця вказав на зміни у Минаї
#Інгулець, #Минай, #УПЛ

Джерело - footballua.tv.

Минай серйозно підсилив свій склад перед стартом УПЛ.

Про це розповів головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко.

"Це вже зовсім інша команда. До них додалися два грізних гравця атаки, це Шиндер і Кожанов. Додалися гравці лінії оборони, флангові захисники. Це вже не та команда, яка була в Першій лізі. Однозначно. Якщо в нашій команді практично немає змін, то в Минаї, я думаю, десь на 50% змінився склад", - сказав Лавриненко.

Матч Інгулець - Минай відбудеться в суботу, 3 жовтня. Початок о 19:30.

Нагадаємо, Інгулець підписав нападника Спортінга.

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