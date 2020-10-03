Джерело - footballua.tv.
Головний тренер Львова Георгій Цецадзе вилікувався від коронавірусу.
Про це повідомляє ТК Футбол.
З 23 вересня Цецадзе разом зі своїм помічником перебував на самоізоляції, після того, як вони здали позитивні тести на коронавірус.
1 жовтня грузинський фахівець здав повторний тест, який показав негативний результат.
Тренер здоровий і повернувся до роботи. Львівський клуб вже провів тренування під керівництвом 46-річного фахівця.
Нагадаємо, ФК Львів підсилився хорватським півзахисником.