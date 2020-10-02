Рома підписала нападника Реала

Джерело - isport.ua.
Нападник Реала Борха Майораля підписав дворічний контракт з Ромою.
Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
Іспанець буде виступати за команду на правах оренди. В рамках угоди Рома може викупити футболіста в будь-який момент протягом сезону-2020/21 за 15 млн євро. На наступний рік вартість трансферу зросте до 20 млн євро.
Майораль є вихованцем Реала. За першу команду він провів 64 матчі у всіх турнірах і забив 14 м'ячів.
🐺 Benvenuto all'#ASRoma, @Mayoral_Borja 🇪🇸 pic.twitter.com/cjduS9rUo1— AS Roma (@OfficialASRoma) October 2, 2020
Раніше, півзахисник Манчестер Юнайтед перейшов у Лаціо.