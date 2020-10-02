Рома підписала нападника Реала

Борха Майораль виступатиме у Серії А

Нападник Реала Борха Майораля підписав дворічний контракт з Ромою.

Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Іспанець буде виступати за команду на правах оренди. В рамках угоди Рома може викупити футболіста в будь-який момент протягом сезону-2020/21 за 15 млн євро. На наступний рік вартість трансферу зросте до 20 млн євро.

Майораль є вихованцем Реала. За першу команду він провів 64 матчі у всіх турнірах і забив 14 м'ячів.

Раніше, півзахисник Манчестер Юнайтед перейшов у Лаціо.