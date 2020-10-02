Сачко: Волинь в кожній грі додає

Волинь мала шанс розгромити тернопільську Ниву у перенесеному матчі Першої ліги.

Про це розповів головний тренер команди з Луцька Василь Сачко.

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"Я задоволений першим таймом, діями хлопців. Задоволений, що в кожній грі додаємо. Створили купу моментів, які повинні були реалізовувати. Але деяких хлопців підводить майстерність. За рахунку 2:0, могло бути і три і чотири. Гра могла закінчитися по іншому", - сказав Сачко.