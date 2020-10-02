 Грозний назвав причину відходу Вернидуба із Шахтаря | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Світоліна перемогла росіянку у третьому колі Roland Garros
Сьогодні 14:09 674
Визначилися суперники Зорі у Лізі Європи
Сьогодні 14:39 703 1
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей
Сьогодні 13:00 883
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей
Сьогодні 12:00 1422
АЕК з українцями переграв Вольфсбург. Результати матчів кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 00:55 1873
Суркіс: Не хотів, щоб нам попався Ференцварош
Вчора 23:22 1552
Стало відомо, де і проти кого Динамо і Шахтар розпочнуть груповий раунд Ліги чемпіонів
Вчора 21:24 2746
Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було
Вчора 19:35 18472
Визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів
Вчора 19:21 3258 4
Берінчик: Віорел завжди буде йти вперед, це його стиль
Вчора 17:29 1537
Блоги
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу
Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу Стас Лысак
Сьогодні 15:00 626
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей
Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей Стас Лысак
Сьогодні 13:00 876
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей
Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей Стас Лысак
Сьогодні 12:00 1415
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів
Епічна перемога над Барселоною та ганебна поразка від Ювентуса. Згадуємо історичні матчі Динамо в Лізі чемпіонів Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:44 466
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:39 8052
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
30.09.2020 12:00 2860
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
30.09.2020 07:08 13511
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
30.09.2020 00:18 8664
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2841
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент Андрій Твердохліб
29.09.2020 22:15 4652
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
29.09.2020 20:47 1438
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:41 1609
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:32 1696
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження Андрій Твердохліб
29.09.2020 17:14 4606
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо Valeriy Ruchka
29.09.2020 15:15 880
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:10 Футбол Лукаку - найкращий футболіст минулого сезону Ліги Європи 83
15:00 Блог Мілан у шаленій серії пенальті вирвав путівку в Лігу Європу 667
14:55 Хокей Донбас - Дніпро 4:1. Огляд матчу 88
14:39 Футбол Визначилися суперники Зорі у Лізі Європи 703 1
14:25 Футбол Матч Оболонь – ВПК-Агро перенесено 212
14:09 Теніс Світоліна перемогла росіянку у третьому колі Roland Garros 674
13:55 Баскетбол Ріверс став головним тренером Філадельфії 160
13:40 Бокс Стало відомо коли Руїс повернеться на ринг 185
13:25 Футбол Енріке викликав 25 гравців до збірної Іспанії на матчі з Україною і Швейцарією 314
13:09 Формула 1 Хонда залишить Формулу-1 після завершення сезону-2021 230
13:01 Пряма трансляція Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола Roland Garros. LIVE 3823
13:00 Блог Шахтар проти Реала, Інтера та Боруссії: історія зустрічей 883
12:55 Футбол Маркевич спрогнозував місце Динамо у Лізі чемпіонів 1654
12:41 Футбол Сачко: Волинь в кожній грі додає 285
12:28 Футбол Грозний назвав причину відходу Вернидуба із Шахтаря 1117
12:13 Футбол Півзахисник Манчестер Юнайтед перейшов у Лаціо 350
12:00 Блог Динамо проти Ювентуса, Барселони та Ференцвароша: історія зустрічей 1422
11:55 Футбол Саленко вказав на перспективи Динамо у Лізі чемпіонів 369
11:53 Пряма трансляція Десна - Шахтар: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE 291
11:45 Футбол Мораес вказав на інтерес бразильських клубів 498 1
11:33 Пряма трансляція Динамо - Зоря: онлайн-трансляція матчу 5 туру УПЛ. LIVE 353
11:27 Футбол Севілья - Леванте 1:0. Огляд матчу 176
11:14 Футбол Березовчук став спортивним директором Металу 287
10:59 Футбол Колишній гравець збірної України перейшов у польський клуб 701
10:47 Футбол Цітаішвілі мріє зіграти із Барселоною 375

Грозний назвав причину відходу Вернидуба із Шахтаря

Сьогодні 12:28 1117 0
В’ячеслав Грозний прокоментував звільнення Юрія Вернидуба
Грозний назвав причину відходу Вернидуба із Шахтаря
#Вернидуб, #Грозний, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Солігорський Шахтар не зміг задовольнити амбіції українського тренера Юрія Вернидуба.

Про це розповів відомий український тренер В’ячеслав Грозний.

"Для мене це не дивно, тому що тренер і клуб по-різному бачать ситуацію. Тренер підняв планку так, що навіть клуб злякався. Тому що потрібно шукати гроші на витрати. Але це нормально.

Раз ви запрошували тренера, який буде боротися за найвищі місця, то ви повинні бути готові до такого. Ви запросили Григорчука. А у нього що, амбіції не такі ж? І той тренер хорошого рівня, і інший", - відзначив Грозний.

Раніше, Вернидуб розірвав контракт з Шахтарем.

Коментарі ()