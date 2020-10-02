Грозний назвав причину відходу Вернидуба із Шахтаря

Солігорський Шахтар не зміг задовольнити амбіції українського тренера Юрія Вернидуба.

Про це розповів відомий український тренер В’ячеслав Грозний.

"Для мене це не дивно, тому що тренер і клуб по-різному бачать ситуацію. Тренер підняв планку так, що навіть клуб злякався. Тому що потрібно шукати гроші на витрати. Але це нормально.

Раз ви запрошували тренера, який буде боротися за найвищі місця, то ви повинні бути готові до такого. Ви запросили Григорчука. А у нього що, амбіції не такі ж? І той тренер хорошого рівня, і інший", - відзначив Грозний.