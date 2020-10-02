Наполі бажає підписати півзахисника Челсі

Наставник неаполітанців Гаттузо раніше працював з французом в Мілані

Опорний півзахисник Челсі Тьємуе Бакайоко увійшов до сфери інтересів Наполі.

Про це повідомляє Gianlucadimarzio.com.

Лондонський клуб не розраховує на 26-річного француза і готовий з ним розлучитися.

Головний тренер неаполітанців Дженнаро Гаттузо знайомий з Бакайоко по спільній роботі в Мілані, де раніше Тьємуе грав на правах оренди з Челсі.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Бакайоко проявляють також ПСЖ, Мілан і Герта. Втім, россонері відлякала запитувана лондонцями ціна на гравця.

Француз повернувся в Челсі влітку після оренди в Монако, звідки лондонці спочатку його купили за 40 мільйонів євро у 2017 році. У заявку команди в новому сезоні Бакайоко не потрапляв.

Нагадаємо, Наполі знищив Дженоа у 2 турі Серії А.