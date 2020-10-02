Барселона у меншості розгромила Сельту у 4 турі Ла-Ліги

З 42-ої хвилини матчу каталонці грали у меншості

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру іспанської Ла-Ліги каталонська Барселона на виїзді перемогла Сельту.

Фаті забив швидкий гол. Перед перервою Барселона залишилася у меншості - друге попередження отримав Лангле. А на 51-ій хвилині матчу після прострілу Мессі м’яч рикошетом від Оласи у ближній нижній кут воріт Сельти. А у компенсовані хвилини матчу Роберто забив третій гол у ворота гсоподарів.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

4 тур, 1 жовтня

Сельта - Барселона 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 11 Фаті, 0:2 - 51 Оласа (авт), 0:3 - 90+5 Роберто

Раніше, Кадіс у дев'ятьох переміг Атлетік, Севілья здолала Леванте у 4 турі Ла-Ліги.