Champion.com.ua став партнером MediaMonitoringBot

Наш проєкт з’явився в telegram-боті моніторингу згадувань онлайн-ЗМІ України

Джерело - Чемпіон.

З 1 жовтня Champion.com.ua було додано до бази MediaMonitoringBot, до якого входять близько 230 найпопулярніших електронних українських ЗМІ.

MediaMonitoringBot - перша система оперативного моніторингу онлайн-ЗМІ України створена в 2019 році на основі Telegram-бота, головне завдання якої - миттєво повідомляти про згадку заданого об'єкта в українських інтернет-виданнях. Наразі система спеціалізується на українських ЗМІ і служить альтернативою сервісу Google Alerts на українському ринку.

Технічна частина бота складається з двох частин: перша включає в себе моніторинг ЗМІ, збереження матеріалів у базі даних, пошук ключових слів та відправлення повідомлення; друга частина - безпосередньо бот в Телеграмі, за допомогою якого, власне, відбувається взаємодія з користувачем.

Нагадаємо, сайт Champion.com.ua було засновано 15 вересня 2000 року Георгієм Гонгадзе. Декілька тижнів тому проєкт відсвяткував своє 20-річчя.

Максим Розенко, Чемпіон