Champion.com.ua став партнером MediaMonitoringBot

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Визначилися суперники Динамо та Шахтаря на груповому етапі Ліги чемпіонів
Сьогодні 19:21 1054 2
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 19:49 1025
Жеребкування Ліги чемпіонів: Як це було
Сьогодні 19:35 16258
Берінчик: Віорел завжди буде йти вперед, це його стиль
Сьогодні 17:29 305
Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру
Сьогодні 17:00 8348
Костюк та Саснович перемогли у першому колі парного розряду Roland Garros
Сьогодні 16:39 335
Миколенко продовжив контракт з Динамо
Сьогодні 15:55 1147
У Динамо визначили долю Супряги
Сьогодні 14:42 3586
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома
Сьогодні 12:40 13454
Тенеріфе узгодило із Динамо перехід Соля
Сьогодні 11:31 1705
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Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
Вчора 12:00 2766
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
Вчора 07:08 13046
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
Вчора 00:18 8426
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2783
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент Андрій Твердохліб
29.09.2020 22:15 4577
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Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
29.09.2020 20:47 1374
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:41 1543
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:32 1594
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження Андрій Твердохліб
29.09.2020 17:14 4535
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо Valeriy Ruchka
29.09.2020 15:15 854
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:53 3696
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:47 7656
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
28.09.2020 21:40 1960
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
28.09.2020 19:00 1378
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
28.09.2020 18:46 1371
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Champion.com.ua став партнером MediaMonitoringBot

Сьогодні 19:50 141 0
Наш проєкт з’явився в telegram-боті моніторингу згадувань онлайн-ЗМІ України
Champion.com.ua став партнером MediaMonitoringBot

Джерело - Чемпіон.

З 1 жовтня Champion.com.ua було додано до бази MediaMonitoringBot, до якого входять близько 230 найпопулярніших електронних українських ЗМІ.

MediaMonitoringBot - перша система оперативного моніторингу онлайн-ЗМІ України створена в 2019 році на основі Telegram-бота, головне завдання якої - миттєво повідомляти про згадку заданого об'єкта в українських інтернет-виданнях. Наразі система спеціалізується на українських ЗМІ і служить альтернативою сервісу Google Alerts на українському ринку.

Технічна частина бота складається з двох частин: перша включає в себе моніторинг ЗМІ, збереження матеріалів у базі даних, пошук ключових слів та відправлення повідомлення; друга частина - безпосередньо бот в Телеграмі, за допомогою якого, власне, відбувається взаємодія з користувачем.

Нагадаємо, сайт Champion.com.ua було засновано 15 вересня 2000 року Георгієм Гонгадзе. Декілька тижнів тому проєкт відсвяткував своє 20-річчя.

Максим Розенко, Чемпіон

 

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