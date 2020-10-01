Півзахисник Атлетіко перейшов до Борнмута

Рікельме змінив клубну прописку

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Атлетіко Родріго Рікельме перейшов в Борнмут.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

20-річний іспанець проведе сезон-2020/21 в складі вишень на правах оренди.

У сезоні-2019/20 він провів 29 матчів за другу і молодіжну команди мадридців, на його рахунку 7 голів і 6 результативних передач.

Jason Tindall's first signing as Cherries boss 😍#afcb 🍒 pic.twitter.com/kGxiXJA3UW — AFC Bournemouth 🍒 (@afcbournemouth) October 1, 2020

Нагадаємо, Атлетіко розгромив Гранаду у 3 турі Ла-Ліги.