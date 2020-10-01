Франков: Динамо дивиться дуже багатьох гравців

Інтерес київського Динамо є не лише до 21-річного румунського футболіста Тудора Белуце.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Тудор Крістіан Белуце (так правильно), про якого нині йде мова - 21-річний опорник/центральний захисник, який належить Брайтону (грає по орендах), а до 2019-го чотири роки провів у Вііторулі, навчався в школі Гічі Попеску та академії Георге Хаджі. 7 матчів за першу збірну Румунії, по стільки за U-21 і U-19.

Більш конкретно? Почекаємо... Ось тільки скажу вам просто: Динамо" дивиться дуже багатьох гравців!", - зазначив Франков.