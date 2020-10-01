Динамо підписало новий контракт з Шапаренком

Нова угода діє до 2025 року

Джерело - ФК Динамо.

Півзахисник Микола Шапаренко підписав новий контракт з київським Динамо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода 21-річного хавбека з нашим клубом діє до 2025 року.

Микола Шапаренко - вихованець футбольної академії маріупольського Іллічівця, дебютував у дорослому футболі саме в цій команді. Перейшов до київського Динамо у 2015 році, а за першу команду біло-синіх виступає з 2017-го. Провів 80 офіційних матчів за Динамо у всіх турнірах і забив 12 м’ячів.

Раніше, Миколенко продовжив контракт з Динамо.