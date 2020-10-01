Президент Інгульця відреагував на розгром від Олександрії

Інгулець не робив ставку на поточний розіграш Кубка України.

Про це розповів президент клубу Олександр Поворознюк.

"Я думаю, що через один тур матч в Олександрії буде зовсім іншим. Нехай поки розслабляються.

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Дуже хороший вечір був для нас. Третій склад грав, пацани віддавалися. Все, що можна було, вони робили. На сьогоднішній день це наш рівень. Вийшли три людини на 70-й хвилині, подивіться, що було з Олександрією.

Давайте подивимося, що буде в чемпіонаті. Коли ми були в першій лізі, то ставили завдання в Кубку України битися, ламатися, просуватися. Зараз нам вже не треба цього робити. Ми виставили самі бачили кого. Один Шуст був з основного складу. Решта - як вийшло", - сказав Поворознюк.