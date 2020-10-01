Легендарному гравцеві було лише 48 років

Джерело - Чемпіон.

Помер колишній нападник Шахтаря і збірної України Сергій Ателькін.

Про це повідомив Олександр Денисов у Facebook.

"Помер Сергій Ателькін. Сьогодні вночі. Серце. Чудова світла людина. Легенда. Вічна пам'ять", - розповів Денисов.

Сергій Ателькін почав виступати за Шахтар у 1990 році. У 1997 він перебрався до італійського Лечче, а у 1999 році знову повернувся у донецький клуб, де провів за команду ще три роки. Кар'єру завершив у 2003 році в донецькому Металурзі.

Разом з Шахтарем став чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок України.