 Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін
Сьогодні 10:49 1734
Визначились усі учасники Ліги чемпіонів
Сьогодні 08:44 1920
Баварія переграла Боруссію і виграла Суперкубок Німеччини
Вчора 23:28 883
Ястремська програла у першому колі парного розряду Roland Garros
Вчора 22:11 462
Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів
Вчора 21:24 634
Болонья може відмовитися від трансферу Супряги
Вчора 16:25 1221
Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру
Вчора 15:30 6106
Берінчиком зацікавився найкращий промоутер у світі
Вчора 14:32 3467
Світоліна із труднощами вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Вчора 13:45 2137
Зінченко пропустить матчі збірної України через травму
Вчора 13:40 987
Блоги
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
Вчора 12:00 2708
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
Вчора 07:08 12135
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
Вчора 00:18 8079
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2730
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент Андрій Твердохліб
29.09.2020 22:15 4509
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
29.09.2020 20:47 1317
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:41 1314
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:32 1529
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження Андрій Твердохліб
29.09.2020 17:14 4453
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо Valeriy Ruchka
29.09.2020 15:15 841
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:53 3610
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:47 7547
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
28.09.2020 21:40 1947
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
28.09.2020 19:00 1368
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
28.09.2020 18:46 1341
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:14 Футбол Бущан та Кендзьора у команді тижня Ліги чемпіонів 162
11:57 Футбол Олександрія - Інгулець 4:1. Огляд матчу 215
11:43 Інше Нардеп обурився кількістю виділених коштів на паралімпійський спорт 257
11:31 Футбол Тенеріфе узгодило із Динамо перехід Соля 452
11:15 ММА Мак-Грегор анонсував бій із Пор’є 267
10:49 Футбол Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін 1734
10:38 Футбол Евертон - Вест Гем 4:1. Огляд матчу 518
10:21 Бокс Великовський буде битися за титул WBC 583
10:05 Баскетбол Троє лідерів Маямі травмувалися у матчі з Лейкерс 348
10:04 Блог Дівчина дня. Неперевершена дружина Сергія Реброва 544
09:54 Футбол Гвардіола визначив майбутнє Зінченка у Манчестер Сіті 1064
09:29 Пряма трансляція Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола Roland Garros. LIVE 352
09:26 Футбол Боруссія - Баварія 2:3. Огляд матчу Суперкубка Німеччини 465
09:12 Футбол Маліновський отримав третю найвищу оцінку за матч із Лаціо 494
08:55 Баскетбол Лейкерс розібрався із Маямі у першому матчі фіналу НБА 413
08:44 Футбол Визначились усі учасники Ліги чемпіонів 1920
08:28 Футбол Манчестер Сіті визначився із заміною Зінченка 1360
08:13 Футбол Реал обіграв Вальядолід, Ельче розібрався із Ейбаром. Результати матчів 4 туру Ла-Ліги 517
30 Вересня 2020
23:55 Футбол Зальцбург впевнено вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 1024
23:52 Футбол Мідтьюлланн розгромив Славію і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 1056
23:49 Футбол Краснодар переміг ПАОК і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 1256
23:42 Футбол Аталанта Маліновського знищила Лаціо у перенесеному матчі 1 туру Серії А 1546
23:37 Футбол Манчестер Юнайтед та Евертон вийшли до 1/4 фіналу Кубка футбольної ліги 983
23:28 Футбол Баварія переграла Боруссію і виграла Суперкубок Німеччини 883
23:20 Футбол Десна - Рух 2:1. Огляд матчу 1000

Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін

Сьогодні 10:49 1734 0
Легендарному гравцеві було лише 48 років
Помер легендарний нападник Шахтаря Ателькін
#Шахтар, #Ателькін

Джерело - Чемпіон.

Помер колишній нападник Шахтаря і збірної України Сергій Ателькін.

Про це повідомив Олександр Денисов у Facebook.

"Помер Сергій Ателькін. Сьогодні вночі. Серце.

Чудова світла людина. Легенда. Вічна пам'ять", - розповів Денисов.

Сергій Ателькін почав виступати за Шахтар у 1990 році. У 1997 він перебрався до італійського Лечче, а у 1999 році знову повернувся у донецький клуб, де провів за команду ще три роки. Кар'єру завершив у 2003 році в донецькому Металурзі.

Разом з Шахтарем став чемпіоном України, чотири рази вигравав Кубок України.

Коментарі ()