Челсі віддав Барклі до Астон Вілли

Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону

26-річний англійський центральний півзахисник Челсі Росс Барклі перейшов в Астон Віллу на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Барклі перейшов в Челсі з Евертона у січні 2018-го року за €16,8 мільйона. Зараз вартість гравця оцінюється у €21,5 мільйони.

У поточному сезоні Барклі провів за Челсі 3 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч.

Контракт Росса з Челсі розрахований до літа 2023-го року.

Раніше, Тоттенгем у серії пенальті переміг Челсі в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги.