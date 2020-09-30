 Челсі віддав Барклі до Астон Вілли | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Жеребкування Ліги чемпіонів. Склад учасників та формат турніру
Вчора 15:30 4384
Баварія переграла Боруссію і виграла Суперкубок Німеччини
Вчора 23:28 264
Ястремська програла у першому колі парного розряду Roland Garros
Вчора 22:11 216
Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів
Вчора 21:24 315
Болонья може відмовитися від трансферу Супряги
Вчора 16:25 900
Берінчиком зацікавився найкращий промоутер у світі
Вчора 14:32 2090
Світоліна із труднощами вийшла у третє коло Ролан Гаррос
Вчора 13:45 1782
Зінченко пропустить матчі збірної України через травму
Вчора 13:40 743
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі
Вчора 12:37 16899
Жеребкування Ліги чемпіонів: онлайн-трансляція
Вчора 12:00 1960
Блоги
Вокер прийшов на тренування Манчестер Сіті у костюмі коня
Вокер прийшов на тренування Манчестер Сіті у костюмі коня Стас Лысак
Вчора 19:21 530
Ейфорія. Ференцварош Реброва святкує вихід у Лігу чемпіонів
Ейфорія. Ференцварош Реброва святкує вихід у Лігу чемпіонів Стас Лысак
Вчора 18:00 1186
Реброва зустріли овацією на пресконференції після виходу в Лігу чемпіонів
Реброва зустріли овацією на пресконференції після виходу в Лігу чемпіонів Стас Лысак
Вчора 17:00 1613
Про перемогу Динамо над Гентом, Коноплянка в Дніпрі-1 - ТаТоТаке
Про перемогу Динамо над Гентом, Коноплянка в Дніпрі-1 - ТаТоТаке Стас Лысак
Вчора 12:55 1494
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч
Даєр втік у туалет під час матчу з Челсі. Захисник повернувся і Тоттенгем виграв матч Стас Лысак
Вчора 12:00 2390
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів
Відео дня. Фанати Ференцвароша зустріли Сергія Реброва шаленою овацією після виходу в Лігу чемпінонів Андрій Твердохліб
Вчора 07:08 10357
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію!
Геніальний Ребров! Український тренер переписує історію! Андрій Твердохліб
Вчора 00:18 7556
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував
Супряга організував пенальті, Родрігес упевнено реалізував Андрій Твердохліб
29.09.2020 23:15 2661
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент
Гол дня. Буяльский шикарним ударом п'ятою відкриває рахунок у грі Динамо - Гент Андрій Твердохліб
29.09.2020 22:15 4449
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона
Фото дня: Віктор Постол з вишиванкою від Чемпіона Valeriy Ruchka
29.09.2020 20:47 1227
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію
Як Шевченко поцупив гаманець у відомого журналіста. Згадуємо кумедну історію Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:41 914
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак
Епічний хет-трик Шевченка у ворота Лаціо: форвард забивав голи на будь-який смак Андрій Твердохліб
29.09.2020 20:32 1404
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження
Покер у ворота Фенербахче, вирішальний гол Інтеру: УЄФА привітав Андрія Шевченка з днем народження Андрій Твердохліб
29.09.2020 17:14 4301
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо
Поразки запам'ятовуються більше, - інтерв'ю із чемпіоном світу та Європи з бойового самбо Valeriy Ruchka
29.09.2020 15:15 809
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії
ВІДЕО. Фантастичний гол Коноплянки у ворота збірної Англії Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:53 3435
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника
Хорватський боксер відправив у дикий нокаут свого суперника Андрій Твердохліб
29.09.2020 11:47 7214
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою
Матч між БК Одеса та Тернополем закінчився масовою бійкою Андрій Твердохліб
28.09.2020 21:40 1913
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік
Фаті не отримав приз найкращому гравцю матчу через свій юний вік Стас Лысак
28.09.2020 19:00 1334
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається
Вокер попросив Владу Седан збирати з вечора речі Зінченку - він жахливо одягається Андрій Твердохліб
28.09.2020 18:46 1256
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька
Мік Шумахер повторив легендарний обгін свого батька Стас Лысак
28.09.2020 18:00 1569
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
30 Вересня 2020
23:55 Футбол Зальцбург впевнено вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 185
23:52 Футбол Мідтьюлланн розгромив Славію і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 191
23:49 Футбол Краснодар переміг ПАОК і вийшов до групового етапу Ліги чемпіонів 232
23:42 Футбол Аталанта Маліновського знищила Лаціо у перенесеному матчі 1 туру Серії А 350
23:37 Футбол Манчестер Юнайтед та Евертон вийшли до 1/4 фіналу Кубка футбольної ліги 196
23:28 Футбол Баварія переграла Боруссію і виграла Суперкубок Німеччини 264
23:20 Футбол Десна - Рух 2:1. Огляд матчу 253
23:10 Футбол Челсі віддав Барклі до Астон Вілли 224
22:54 Футбол Манчестер Сіті знищив Бернлі в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги 353
22:40 Футбол Вікторія - Маріуполь 1:3. Огляд матчу 256
22:25 Хокей Легендарний воротар Лундквіст залишить Рейнджерс 339
22:11 Теніс Ястремська програла у першому колі парного розряду Roland Garros 216
21:55 Футбол Вільярреал переграв Алавес, Атлетіко не зміг здолати Уеску у 4 турі Ла-Ліги 181
21:47 Футбол Ньюкасл у серії пенальті здолав Ньюпорт в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги 164
21:38 Футбол Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч з Лаціо 331
21:24 Гандбол Мотор програв третій матч у Лізі чемпіонів 315
21:10 Волейбол Хімік вийшов до наступного раунду кваліфікації Ліги чемпіонів 378
20:54 Футбол Інтер розгромив Беневенто, Спеція переграла Удінізе у Серії А 402
20:47 Футбол Лаціо - Аталанта: онлайн-трансляція 1 туру Серії А. LIVE 879
20:40 Футбол Вайле розірвав контракт з вихованцем Шахтаря 448
20:25 Футбол Баварія - Боруссія: онлайн-трансляція Суперкубку Німеччини. LIVE 642
20:23 Футбол Олександрія розгромила Інгулець в 1/16 фіналу Кубка України 606
20:10 Футбол Метал підписав колишнього гравця Чорноморця і Карпат 721
19:55 Баскетбол Хімік підсилив склад американським центровим 435
19:40 Футбол Визначився володар Кубка України серед жіночих команд 639

Челсі віддав Барклі до Астон Вілли

Вчора 23:10 224 0
Орендна угода розрахована до кінця поточного сезону
Челсі віддав Барклі до Астон Вілли
#Челсі, #Барклі

Джерело - sport.ua.

26-річний англійський центральний півзахисник Челсі Росс Барклі перейшов в Астон Віллу на правах оренди.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Угода розрахована до кінця поточного сезону.

Барклі перейшов в Челсі з Евертона у січні 2018-го року за €16,8 мільйона. Зараз вартість гравця оцінюється у €21,5 мільйони.

У поточному сезоні Барклі провів за Челсі 3 матчі у всіх турнірах, де забив один м'яч.

Контракт Росса з Челсі розрахований до літа 2023-го року.

Раніше, Тоттенгем у серії пенальті переміг Челсі в 1/8 фіналу Кубка футбольної ліги.

Коментарі ()