Капітана збірної Вірменії мобілізували на війну у Нагірному Карабаху

Страшний поворот в долі Вараздата Арояна

Капітан збірної Вірменії Вараздат Ароян повинен був сьогодні стати гравцем Лариси, але цього не станеться.

Про це повідомляє пресслужба грецького клубу.

28-річний захисник мобілізований вірменською владою і виїхав на фронт, як і багато його співвітчизників віком до 40 років. Вся справа в війні за Нагірний Карабах, яка відновилася на цьому тижні.

Прямо зараз азербайджанські і вірменські війська ведуть запеклі бої і за даними обох урядів в ході конфлікту вже загинули сотні людей, а тисячі залишилися без даху над головою.

Ароян - вихованець Пюніка. Останні 4 роки він виступав в Ірані і Росії, паралельно викликаючись в збірну Вірменії, за яку вже провів 52 матчі (2 голи), заслуживши капітанську пов'язку.