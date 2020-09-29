Головний тренер Чорноморця переніс операцію

Даються взнаки старі футбольні травми Ковальця

Через два дні після матчу 4-го туру із рівненським Вересом головний тренер одеського Чорноморця Сергій Ковалець потрапив у лікарню, де йому було зроблено операцію.

Про це повідомляє UA-Футбол.

Однак хвилюватися прихильникам моряків, як і його особистим симпатикам, не варто – нічого надсерйозного із здоров’ям фахівця не сталося. Приводом для того, аби лягти на операційний стіл, стали наслідки давніх футбольних травм, які дошкуляли Сергію Ковальцю впродовж багатьох років. Їх відлуння дало про себе знати ще у травні.

Вчора керманич Чорноморця став пацієнтом хірургічного відділення Одеської 11-ї клінічної лікарні, де його відразу ж прооперували. Операція, яку робили кваліфіковані фахівці - ортопеди-травматологи Микола Турчин та Дмитро Середа, пройшла успішно. Сергій Ковалець пробув у стаціонарі лише одну добу, після чого залишив медичний заклад. Враховуючи, що наступний календарний матч одеська команда повинна зіграти 6 жовтня, головний тренер має тиждень для відновлення.

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