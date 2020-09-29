Хедіра вимагає у Ювентуса компенсацію за розірвання контракту

Самі Хедіра не хоче безкоштовно покидати Ювентус

Самі Хедіра вимагає від Ювентуса 6 млн євро за дострокове розірвання контракту.

Про це повідомляє Football Italia.

Клуб пропонує гравцеві лише 3 млн євро – стільки спочатку вимагав сам Хедіра, але потім змінив свою думку.

У півзахисника наразі є чинний контракт з Ювентусом до літа 2021 року. Туринці готові відпустити його безкоштовно, якщо владнають фінансові питання.

У минулому сезоні Серії А Хедіра провів 12 матчів, в яких віддав 1 результативну передачу.

Нагадаємо, Хедіра може перейти у ПСЖ.